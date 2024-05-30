Площадь пожара на складской постройке в Москве выросла вдвое Площадь пожара на складской постройке в Москве выросла до 4000 «квадратов»

Фото: t.me/mchs_official*

Площадь возгорания на территории производственно-складской постройки на Мартеновской улице на востоке Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало новые кадры с места происшествия. На них видно, как вертолет Ка-32 сбрасывает воду на горящее здание. Спасатели продолжают тушение пожара.

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил на горящую постройку уже 75 тонн воды. Московский авиацентр готовит к вылету еще один спасательный вертолет.

Ранее МЧС России сообщило, что пожару на территории складской постройки в Москве был присвоен второй ранг сложности. Тогда его площадь составляла 2000 квадратных метров. Работу спасателей осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, там находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

До этого в Москве загорелся жилой комплекс Loft River, известный скандалом в связи с тем, что его построили на территории природно-исторического парка «Москворецкий», из-за этого ЖК пытались снести здание. Информация о пострадавших не поступала.