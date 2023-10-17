Москвич выставил за дверь 93-летнюю тетю с котом В Москве мужчина присвоил квартиру 93-летней тети и выставил ее за дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Марьино мужчина выдворил свою 93-летнюю тетю из квартиры в подъезд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, родственник переписал документы права собственности на себя, после чего выставил пенсионерку вместе с котом и вещами. Соседи женщины признаются, что та находится в адекватном состоянии. Сейчас они ищут жилье для пожилой женщины.

Бабушка чистенькая, аккуратная. В свои 93 года в здравом уме и памяти. Соцзащита в курсе, но все делается для галочки и отчетности. Бабушку отвозили в соццентр, но там бомжи и ужасные условия. Бабушка хорошая, все понимает. Мы с домом помогаем ей [собрать] на адвокатов, — рассказала жительница дома.

В свою очередь сам племянник заявил, что к нему уже приезжали четыре наряда полиции, однако сотрудники правопорядка признали его действия законными, поскольку женщина в квартире не прописана. Мужчина подчеркнул, что три человека не могут жить в двухкомнатной квартире.

Ранее жительница Иркутска Альбина Метляева рассказала, что ее 72-летняя бабушка Альбина Смирнова живет в аварийном доме без отопления. Женщина подчеркнула, что местные власти отказываются помочь пенсионерке, которая с 2015 года ждет переселения из аварийного жилья в поселке Кобляково.