Бут и Слуцкий посетили форум «Плечом к плечу» в Москве: фото события ЛДПР организовала форум содействия СВО «Плечом к плечу» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член партии ЛДПР Виктор Бут на пленарном заседании форума «Плечом к плечу» в Красногорске

В Москве состоялся масштабный форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу», организованный партией ЛДПР, волонтерской организацией «Рокот-Центр 33» и благотворительным фондом «Плечом к плечу». Мероприятие посетили депутат и глава партии Леонид Слуцкий, а также российский бизнесмен Виктор Бут.

На форуме собрались более 2,5 тысячи неравнодушных граждан из 81 региона России. Там присутствовали производители беспилотников, амуниции, военного снаряжения, медицинских средств, а также военкоры, военнослужащие, участники СВО и другие. «Плечом к плечу» стал площадкой для коммуникации, укрепления связей и совместных разработок.

Кроме того, на выставке форума были представлены беспилотные летательные аппараты — от кустарного производства до научно-технических разработок, а также средства связи, радиоэлектронной защиты, военное снаряжение, швейная продукция и многое другое.

Виктор Бут назвал форум уникальным и выделил энтузиазм участников мероприятия. Кроме того, он отметил, что представленные разработки «нельзя позволить забюрократизировать», и добавил, что необходимо ускорить масштабную реализацию таких проектов.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ