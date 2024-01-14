В Москве состоялся масштабный форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу», организованный партией ЛДПР, волонтерской организацией «Рокот-Центр 33» и благотворительным фондом «Плечом к плечу». Мероприятие посетили депутат и глава партии Леонид Слуцкий, а также российский бизнесмен Виктор Бут.
На форуме собрались более 2,5 тысячи неравнодушных граждан из 81 региона России. Там присутствовали производители беспилотников, амуниции, военного снаряжения, медицинских средств, а также военкоры, военнослужащие, участники СВО и другие. «Плечом к плечу» стал площадкой для коммуникации, укрепления связей и совместных разработок.
Кроме того, на выставке форума были представлены беспилотные летательные аппараты — от кустарного производства до научно-технических разработок, а также средства связи, радиоэлектронной защиты, военное снаряжение, швейная продукция и многое другое.
Виктор Бут назвал форум уникальным и выделил энтузиазм участников мероприятия. Кроме того, он отметил, что представленные разработки «нельзя позволить забюрократизировать», и добавил, что необходимо ускорить масштабную реализацию таких проектов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель рассматривает дрон на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многоцелевая вездеходная мобильная платформа «Сарацин» на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Техника подавления дронов на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учебно-боевой беспилотник самолетного типа «Татарин Х8» на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Техника подавления дронов (антидроновое ружье ПАРС-4) на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маскировочная накидка на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель рассматривает дрон на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Техника подавления дронов (антидроновое ружье ПАРС-4) на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учебно-боевой беспилотник самолетного типа «Татарин Х8» на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маскировочная накидка на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрушки на выставке, которая проходит в рамках форума «Плечом к плечу» в Красногорске