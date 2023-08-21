План «Ковер» объявлен во всех аэропортах Москвы

Во всех столичных аэропортах объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Как рассказали в пресс-службе терминала в Домодедово, для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов.

В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, — сообщили в аэропорту.

Агентство также выяснило, что лайнер «Аэрофлота», следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва с прибытием в Шереметьево, приземлился в Казани. В аэропортах Домодедово также подтвердили введение временных ограничений.

Точно число задержанных рейсов пока неизвестно.

Минобороны РФ ранее сообщило, что утром украинский беспилотник совершил попытку атаки в Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское в Одинцовском районе. Пострадавших нет.