В понедельник рано утром, 28 августа, воздушное пространство Москвы вновь было закрыто. В аэропортах Внуково и Домодедово, как сообщает Telegram-канал Mash, был объявлен план «Ковер». Почему задержали рейсы и когда открыли аэропорты?
БПЛА в Люберцах
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили в районе Люберец беспилотник, летевший в сторону столицы. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ заявили, что вражеский дрон был уничтожен около 04:30 мск.
До этого Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник силами ПВО были сбиты два беспилотных летающих аппарата в небе над Брянской областью. По данным ведомства, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на территории РФ.
План «Ковер» объявили во Внуково и Домодедово
Авиационные службы Москвы закрыли небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово около 02:30 мск. Был объявлен план «Ковер». Временно задержаны на вылет и на прилет более 15 рейсов.
Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.
Когда отменили план «Ковер» и открыли аэропорты
Спустя час, в 03:20 мск, Внуково и Домодедово возобновили свою работу. По информации, представленной сервисом «Яндекс.Расписания», в общей сложности был задержан 21 рейс: 17 — во Внуково, два — в Домодедово, еще два — в Шереметьево.
Согласно данным Flightradar, самолеты облетали юго-запад и юго-восток Подмосковья.
Когда еще объявляли план «Ковер» в Москве
В прошлый раз план «Ковер» объявлялся в московских аэропортах ночью 26 августа. Тогда авиаслужбы закрыли небо над всеми воздушными гаванями Москвы — ограничения на вылеты и прилеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево начали действовать с 01:00 мск.
Ограничения также были введены и 25 августа, они коснулись Домодедово и Внуково. Спустя несколько часов аэропорты начали принимать и отправлять рейсы.
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