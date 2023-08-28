План «Ковер»: почему задержали рейсы в Москве, когда открыли аэропорты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В понедельник рано утром, 28 августа, воздушное пространство Москвы вновь было закрыто. В аэропортах Внуково и Домодедово, как сообщает Telegram-канал Mash, был объявлен план «Ковер». Почему задержали рейсы и когда открыли аэропорты?

БПЛА в Люберцах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили в районе Люберец беспилотник, летевший в сторону столицы. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ заявили, что вражеский дрон был уничтожен около 04:30 мск.

До этого Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник силами ПВО были сбиты два беспилотных летающих аппарата в небе над Брянской областью. По данным ведомства, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на территории РФ.

План «Ковер» объявили во Внуково и Домодедово

Авиационные службы Москвы закрыли небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово около 02:30 мск. Был объявлен план «Ковер». Временно задержаны на вылет и на прилет более 15 рейсов.

Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Когда отменили план «Ковер» и открыли аэропорты

Спустя час, в 03:20 мск, Внуково и Домодедово возобновили свою работу. По информации, представленной сервисом «Яндекс.Расписания», в общей сложности был задержан 21 рейс: 17 — во Внуково, два — в Домодедово, еще два — в Шереметьево.

Согласно данным Flightradar, самолеты облетали юго-запад и юго-восток Подмосковья.

Когда еще объявляли план «Ковер» в Москве

В прошлый раз план «Ковер» объявлялся в московских аэропортах ночью 26 августа. Тогда авиаслужбы закрыли небо над всеми воздушными гаванями Москвы — ограничения на вылеты и прилеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево начали действовать с 01:00 мск.

Ограничения также были введены и 25 августа, они коснулись Домодедово и Внуково. Спустя несколько часов аэропорты начали принимать и отправлять рейсы.

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