План «Ковер» объявили во всех аэропортах Москвы

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Власти закрыли воздушное пространство над аэропортами Москвы в ночь на среду, 30 августа, сообщил телеканалу РЕН ТВ источник в Росавиации. Минобороны России информацию не комментировало.

План «Ковер» объявлен во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Причины такого решения не уточняются.

Также режим «Ковер» вводился в Тульской области, частях Московской и Калужской областей, а также в Рязани. Под зону действия режима попадали Серпухов, Коломна, Калуга и Обнинск. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 были повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражало атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находился на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе работали системы противовоздушной обороны. Также военные пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки Вооруженные силы Украины задействовали свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звук взрыва был слышен на весь Псков. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.