Пламя охватило карету скорой помощи в Москве «360»: карета скорой помощи вспыхнула из-за задней фары в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи вспыхнул на востоке Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. По его данным, огонь потушили до прибытия спасателей.

Инцидент произошел в районе дома 55 по 16-й Парковой улице. По данным телеканала, у медицинского автомобиля вспыхнула задняя фара, площадь возгорания составила 0,2 кв. м. Огонь быстро ликвидировали, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.

До этого стало известно, что крупный пожар вспыхнул на электрозаводе, расположенном на Преображенской набережной в Москве. На снятых очевидцами кадрах видно, как вверх поднимается столб густого черного дыма. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В МЧС уточнили, что пламя разгорелось по адресу: ул. Электрозаводская, 21, стр. 48.