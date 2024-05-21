Питона спасли во время тушения пожара в Москве

Фото: t.me/mchs_official*

На востоке Москвы спасли питона во время ликвидации пожара в торгово-офисном здании, пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РФ. Уточняется, что к сотрудникам МЧС обратилась хозяйка змеи.

По данным издания, во время пожара питон спал в своем террариуме. Из здания его вынес командир отделения 12-й пожарно-спасательной части столичного главного комитета МЧС Виктор Старченко.

Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум, — поделился он.

Ранее другая змея заползла в офисное здание в центре Москвы. Работник офиса, который поймал змею, рассказал, что она была желтого цвета, полосатая, похожа на питона и длиной около метра. Он отметил, что непонятно, как змея оказалась в помещении, однако, скорее всего, она заползла с улицы.

До этого в подмосковной Балашихе грибники нашли в лесу трехметрового питона. Змея была обнаружена в специальном аквариуме. На место выехали спасатели, после осмотра питона передали в ветеринарную клинику. Ветеринары отметили, что питон выглядел сытым и здоровым, он не ядовит.

В июле 2023 года пара с детьми из столичного района Южное Чертаново во время прогулки ночью наткнулась на большую змею, которая неожиданно выползла на дорогу.