«Питались резиной»: в зоопарке ТиНАО заморили голодом обезьяну и страусов Против зоопарка в ТиНАО завели дело из-за гибели двух страусов и обезьяны

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В частном зоопарке «Планета обезьян» в московском поселении Краснопахорское при проверке обнаружены два трупа аиста и одна мертвая обезьяна, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть.

В ходе проверки частного зоопарка «Планета обезьян» в Новой Москве обнаружены мертвые животные — обезьяна и два аиста. По результатам исследования установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины, — сообщили в прокуратуре.

Также установлено, что звери были лишены должного ветеринарного наблюдения. В итоге у них произошло истощение организма и развилась пневмония. Также умерших животных не утилизировали в установленном порядке, а хранили в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками.

Ранее посетители Ленинградского зоопарка кинули в вольер к выдрам мягкую игрушку, которую животные разорвали и начали есть. Сотрудники зоопарка оперативно отреагировали на происходящее и смогли спасти млекопитающих от возможной гибели.