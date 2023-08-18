Пилоты рейса Москва — Анталья отправились на отдых и не повезли пассажиров «Москва 24»: рейс Москва — Анталья семь часов не может вылететь из Шереметьево

Пассажиры авиарейса Москва — Анталья более семи часов не могут вылететь из столичного аэропорта Шереметьево из-за проблем членов экипажа самолета, сообщает Telegram-канал «Москва 24». По информации канала, пилоты долгое время оформляли себе визы, после чего ушли отдыхать. Информации о новом времени вылета нет.

По данным «Москва 24», всего отправления рейса ждут около 500 человек. Утверждается, что члены экипажа самолета отправились отдыхать согласно техническим нормам. Представители авиакомпании перевозчика не выходят на связь с пассажирами, сейчас с ними ведут беседу сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили свою работу после атаки украинского беспилотника на Москву. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас все воздушные гавани работают в штатном режиме. В период действия ограничений часть рейсов была перенаправлена на запасные аэропорты. Все они успешно выполнили посадку в нижегородском Стригино, петербургском Пулково и в Минске.