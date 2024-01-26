Пилота рухнувшего в Афганистане борта госпитализировали в Москве Mash: пилота рухнувшего в Афганистане борта госпитализировали с инфарктом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации пилота рухнувшего в Афганистане самолета Дмитрия Белякова. По данным канала, у мужчины, который 26 января прилетел в Москву, врачи диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда, поражена вся толща мышечной стенки сердца.

Канал утверждает, что при таком диагнозе существует высокая вероятность летального исхода.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, два летчика и два медика выжили.

Ранее другой пилот этого борта, Аркадий Грачев, назвал «технические проблемы» возможной причиной падения самолета. Вместе с другими выжившими членами экипажа они провели на пике горы на морозе более полутора суток. Их выводили пришедшие на помощь афганцы с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, путь до ближайшего населенного пункта составил порядка пяти часов, пояснил он.