Пилот самолета пролил чай и повредил панель приборов при посадке Baza: пилот «Аэрофлота» пролил чай во время рейса и повредил важный пульт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилот авиакомпании «Аэрофлот» пролил чай на приборную панель во время посадки самолета, из-за чего сгорел важный пульт, информирует Telegram-канал Baza. Из-за происшествия авиалайнер пришлось отстранить от полетов, уточнили журналисты.

Инцидент произошел утром 12 апреля во время захода на посадку самолета Airbus А320, который выполнял рейс из Сочи в Москву, говорится в публикации. Воздушное судно сильно тряхнуло, из-за чего второй пилот пролил напиток на пульт ATC/TCAS, добавили в СМИ. Аппаратуру пришлось отключить от питания, так как по кабине распространился запах гари, пишет канал.

В Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом, подчеркнули авторы сообщения. Экипажу в итоге удалось успешно посадить авиалайнер.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент люди почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Обошлось без происшествий.

До этого сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По обнародованным на тот момент данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.