Певице Дубцовой вызвали скорую домой Mash: певице Ирине Дубцовой вызвали скорую помощь из-за повышенного давления

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певице Ирине Дубцовой пришлось вызвать домой скорую помощь из-за недомогания, сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что у артистки подскочило давление, но медики сумели стабилизировать ее состояние. По информации канала, госпитализация не потребовалась.

Напомним, певица Ирина Дубцова 6 ноября выступила на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. О том, как сейчас живет исполнительница и почему ее обвиняли в нечестной победе на «Фабрике звезд 4», читайте в материале NEWS.ru.

Ранее народную артистку России Надежду Бабкину увезли со съемок новогодней программы для телеканала «Звезда» на скорой. Как заявил концертный директор Сергей Горох, певица почувствовала себя плохо, однако вопреки ранее появившейся информации, в обморок она не падала. По его словам, скорую вызвали на всякий случай. Врач сказал, что Бабкиной нужно немного отдохнуть.

До этого писали, что Алла Пугачева почувствовала недомогание во время шопинга в бутике, расположенного на одной из улиц кипрского Лимассола. Как отметил один из очевидцев, звезда не скрывала проблем со здоровьем. По его словам, артистка была вынуждена покупать обувь на размер больше, поскольку в прежний ее нога уже не влезала из-за ежедневных отеков.