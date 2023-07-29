Петербуржец Лутор арестован в Москве по делу о госизмене и терроризме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора заключили под стражу в Москве по подозрению в госизмене и причастности к терроризму, сообщили ТАСС в Лефортовском суде столицы. Заседание по вопросу об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В.А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ меру пресечения в виде содержания под стражей, — заявили в суде.

Детали уголовных дел, по которым проходит арестованный, в суде не уточнили. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Лутору 33 года, он проживает в Петербурге, в прошлом работал в банковском секторе.

По данным агентства, перед арестом по делу о госизмене мужчину дважды арестовывали по административным делам, как следует из материалов суда. Так, 11 июля Лутора признали виновным в мелком хулиганстве из-за того, что он нецензурно выражался, кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково, говорится в постановлении Солнцевского суда Москвы. 14 июля уже Троицкий суд дал Лутору 15 суток после того, как тот отказался предъявить полицейскому свой паспорт. Мужчина должен был выйти из спецприемника 29 июля.