Дмитрий Винокуров

Песков высказался о семерых задержанных после теракта в «Крокусе» Песков не ответил на вопрос о том, кем являются семь задержанных после «Крокуса»

25 марта 2024 в 12:33

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»