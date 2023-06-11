Песков рассказал о планах США вытеснить Россию с рынка атомной энергии

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Дмитрий Песков

США и Великобритания на протяжении не одного десятка лет предпринимают попытки сдерживания России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Лондона и Вашингтона противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» спикер Кремля подчеркнул, что Москва живет в условиях этих попыток уже давно.

Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго, — сказал он.

Ранее власти США и Великобритании согласовали принцип нового экономического партнерства, которое нацелено на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В новой стратегии страны согласились усилить давление на Россию с помощью санкций, а также продолжать оказывать Украине необходимую поддержку.