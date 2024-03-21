«Чревато»: Кремль оценил вероятную отправку европейских военных на Украину Песков: отправка европейской военной миссии на Украину грозит последствиями

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Отправка на границу Украины и Белоруссии европейской военной миссии, о которой заговорили в Киеве, грозит последствиями вплоть до непоправимых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что точной информации о такой возможности пока нет.

Нужно получить точную информацию, пока ничего точного на этот счет нет. В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий, — сказал Песков.

В Верховной раде Украины ранее заявили, что власти Франции рассматривают вопрос о возможности направить европейскую военную миссию в приграничные с Белоруссией украинские районы. В Киеве считают, что это позволит укрепить южное и восточное направления.

Песков уже говорил, что президент Франции Эммануэль Макрон весьма последователен в своем тезисе о возможности отправки военных на Украину. Он отметил, что ситуация довольно однозначна и вряд ли здесь можно говорить о трудностях перевода.

Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что речь идет о советниках и инструкторах для подготовки украинских военных.