Песков объяснил неразглашение имен бизнесменов на встрече с Путиным Песков: список имен бизнесменов не был разглашен, чтобы им было комфортно

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Кремль намеренно не стал раскрывать список участников встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом, он ответил на вопрос о том, был ли, в частности, приглашен на эту встречу Михаил Фридман.

Мы специально не предоставили список участников по понятным причинам. Это было сделано для их комфорта. Мы планировали провести встречу в закрытом формате, чтобы обеспечить содержательный и спокойный разговор для всех участников, — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что возвращение олигархов в Россию является абсолютно нормальным процессом. По его словам, граждане РФ могут ездить по всему миру, но родина у них всегда будет одна.

Ранее Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Предприниматель объяснил, что на территории чужой страны он ощущал себя «униженным и незащищенным». После Соединенного Королевства бизнесмен пожил в Израиле, однако уехал оттуда после начала конфликта. Он признался, что планирует вернуться в страну, когда война закончится.