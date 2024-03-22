Песков: часть территории России де-факто оккупирована Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории, сказал в беседе с aif.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, часть территории РФ де-факто оккупирована Украиной.

О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта Федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом, — заявил Песков.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы на ее границах существовало государство, у которого документально зафиксировано намерение любыми методами отобрать у РФ Крым и территории новых регионов.

Ранее опрос NEWS.ru показал, что большинство россиян — 63% — считают, что санитарной зоной для России должна стать вся Украина. На втором месте с результатом в 19% оказались те, кто считает, что граница должна проходить по Киеву. Еще 13% участников опроса считают, что следует оставить все как есть и договориться. Кроме того, 5% считают, что граница должна проходить в районе Харькова.