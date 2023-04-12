Первый спутник и знаменитый корабль: артефакты покорения космоса на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, в День космонавтики, NEWS.ru делится кадрами из Музея космонавтики на ВДНХ. Один из крупнейших научно-технических музеев в мире выставил на обозрение первый искусственный спутник Земли, скафандр СК-1 первой шестерки космонавтов, космический корабль «Союз» и базовый блок орбитальной станции «Мир».

Посетители также могут увидеть многоразовую транспортную космическую систему «Энергия-Буран», скафандр одного из членов первой миссии на Луне Майкла Коллинза и первый автоматический самоходный аппарат на поверхности другого небесного тела «Луноход-1».

С 10 по 16 апреля в Музее космонавтики пройдет Космическая неделя. Во время нее можно поучаствовать в квесте, пройдя по историческому маршруту экспозиции.