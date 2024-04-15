Первую грозу с градом в Москве сняли на видео

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Первую в этом году грозу с градом в Москве сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Readovka. Над центром столицы собрались черные тучи. В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы 15 апреля предупредили об ухудшении погоды в столице. Москвичам посоветовали отказаться от нахождения на улице во время сильного ветра.

Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — рассказали в службе.

Там подчеркнули, что из-за ветра в Москве уже зафиксировали случаи падения деревьев.

15 апреля дерево снесло сильным ветром и повалило на человека и припаркованные машины в столичном районе Медведково. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Инцидент произошел в Студеном проезде. По словам очевидцев произошедшего, повреждено два автомобиля. Пострадавшему мужчине оказали помощь и доставили в больницу. Его состояние не уточняется.

Ранее в Московской области из-за сильного ветра 4 апреля дерево упало на девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Подольска. Врачи диагностировали у нее гематому на виске и черепно-мозговую травму.