Первое интервью дал юноша, с которого сняли скальп в Электростали

Telegram-канал Mash опубликовал первое интервью с юношей, с которого в Электростали сняли скальп. По его словам, информирует канал, инцидент произошел из-за того, что людям, у которых он попросил сигарету, не понравилась его внешность.

Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа, — рассказал Telegram-каналу молодой человек.

По его словам, в настоящий момент он чувствует себя «более-менее», ожидает вердикта врачей, отмечает Mash. По его данным, в палату к юноше допустили мать и подругу, а также правозащитников из движения «Сорок сороков», которые привезли ему еду и воду.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали мигранты сняли с 19-летнего молодого человека скальп из-за окрашенного в зеленый цвет ирокеза. Нападение произошло вечером в районе 21:00 у бассейна «Кристалл» на Спортивной улице. Изначально юноша был с друзьями, но когда конфликт стал набирать обороты, они убежали, оставив приятеля наедине с выходцами из соседних республик. Полиция уже задержала одного из мужчин, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.