Первая леди Экваториальной Гвинеи в шубе попала на видео в Москве Первой леди Экваториальной Гвинеи появилась в Москве в шубе

Первая леди Экваториальной Гвинеи Констанция Манг, прибывшая в Москву вместе с супругом Теодоро Обианг Нгема Мбасого, появилась в российской столице в шубе. Видео с ней опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На записи можно увидеть Манг в теплой шубе во время торжественной церемонии. Она стоит рядом с супругом под зонтом, пока мимо парадным строем идут военные.

Ранее сообщалось, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что переговоры президентов РФ и Экваториальной Гвинеи проходят в рамках системной работы с африканским континентом. По его мнению, встреча лидеров двух государств показывает, как реализуются договоренности саммита «Россия — Африка». Сенатор также напомнил, что недавно состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с лидерами стран Африки, что показывает системную работу в этом направлении.

До этого министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима сообщал, что власти Экваториальной Гвинеи вели переговоры с компаниями из России и Великобритании о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива. Африканская страна является членом ОПЕК, суточная добыча нефти составляет там 120 тыс. баррелей.