Пермского фотографа и музыканта арестовали по делу о госизмене в Москве Фотограф и музыкант Григорий Скворцов арестован по делу о госизмене в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пермский фотограф агентства AD HOC и основатель индастриал-группы Jagath Григорий Скворцов был арестован по обвинению в государственной измене, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на его друзей. Соответствующее решение 29 ноября вынес Лефортовский районный суд Москвы.

Как рассказали друзья, 29 ноября Скворцов должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. Близкие фотографа искали его все эти дни, но безуспешно. 3 декабря мать артиста сходила к нему домой, открыв дверь своими ключами. После этого она сказала друзьям сына, что его арестовали в Москве, но раскрывать подробности случившегося отказалась.

Ранее на сайте Лефортовского районного суда появилась информация о заключении под стражу Скворцова Г. А., обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему избрали меру пресечения до 24 января 2024 года.

Скворцов занимался съемкой архитектуры и руфингом. Также он известен как основатель индастриал-группы Jagath, которая проводила концерты в неожиданных местах Перми, например в шахтах или на заброшенных стройках.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о госизмене Сергей Яценко найден мертвым в СИЗО-1 Благовещенска. По версии администрации тюрьмы, он покончил с собой.