Переводчик фильмов Василий Горчаков попал в больницу Кинопереводчика Василия Горчакова госпитализировали с переломом плеча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинопереводчик Василий Горчаков госпитализирован в одну из больниц Москвы с переломом плеча, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, 72-летнему мужчине понадобилась помощь после неудачного падения на улице. При этом источники канала отмечают, что в момент падения Горчаков мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Его доставила в больницу бригада скорой помощи.

Горчаков широко известен в России благодаря переводам голливудских картин. Кроме того, он сопровождал актеров Роберта де Ниро, Мерил Стрип, Джека Николсона и Стивена Сигала на Московском международном кинофестивале. Помимо переводов западных кинолент, Горчаков также ставил трюки для «Мосфильма». В частности он работал над картинами «Емельян Пугачев», «Поговорим, брат», «Али-Баба и сорок разбойников», «Шальная пуля» и «Ларец Марии Медичи». В период с 1990 по 1991-й годы озвучивал программу «Горячая десятка MTV» на Центральном телевидении СССР.

В начале августа в Москве скончался известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Предполагается, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Володарский активно переводил иностранные фильмы в конце 1970-х годов, когда в СССР появился рынок VHS-касет. Он стал одним из самых узнаваемых переводчиков, в том числе благодаря оригинальному тембру голоса, в народе известному как «прищепка на носу».