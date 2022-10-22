Переводчица обвинила бизнесмена из Китая в изнасиловании в Москве

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В Москве 26-летняя переводчица обвинила в изнасиловании своего работодателя, крупного бизнесмена из Китая, сообщает «МК.RU» со ссылкой на источник. По данному заявлению проводятся разбирательства. Издание отмечает, что мужчина является учредителем инвестиционной компании.

По словам девушки, инцидент произошел 20 октября на улице Академика Пилюгина в Ломоносовском районе Москвы. Мужчина находился у нее в квартире и совершил половой акт против ее воли.

Ранее стало известно, что в Закаменском районе Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его в бедро.

После этого мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчина признал вину и дал подробные показания.