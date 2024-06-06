Перестрелка силовиков с киллером не помешала курьеру доставлять заказ Беспечный курьер был замечен в видео перестрелки полиции с киллером в Москве

На видеозаписи Telegram-канала Mash с моментом перестрелки полицейских с киллером попал курьер сервиса доставки продуктов, неспешно проезжавший перед автомобилем, за которым прятались правоохранители. Мужчина в кепке проехал место перестрелки, вглядываясь в сторону, где находился подозреваемый в убийстве.

Известно, что киллер отстреливался от полицейских в районе Аминьевского шоссе, примерно в трех километрах от места, где было совершено убийство. Сообщалось, что убийца сделал не менее 15 выстрелов в сторону полиции.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 35-летнего москвича. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха». Изначально предполагалось, что убийство было заказным, но в итоге выяснилось, что у убийцы и убитого давно был конфликт из-за девушки. Мужчины были коллегами.