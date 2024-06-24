Переменная облачность и до 23 градусов ожидается в Москве 24 июня Гидрометцентр: в Москве ожидается до 23 градусов тепла, без осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве в понедельник, 24 июня, ожидается до плюс 23 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба, ветер северный, до 10 метров в секунду.

В ночь на 25 июня температура воздуха может снизиться до 10 градусов. В Подмосковье 24 июня будет от 19 до 24 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что на предстоящей неделе в Москве похолодает до 14 градусов. По его словам, преимущественно в столице будет облачно с прояснениями, однако местами также могут пройти кратковременные дожди. Наиболее прохладными днями будут среда и четверг, 26 и 27 июня, отметил синоптик. С 25 июня в столице возможны кратковременные дожди.

До этого в результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека, еще 16 жителей столицы получили травмы. Кроме того, были повреждены более 40 автомобилей. Первого погибшего придавило деревом возле входа в парк «Дубки», второй мужчина погиб, когда на него обрушились строительные леса.