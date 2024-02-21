Переехавшая в подъезд многодетная мать из Москвы так и не попала домой

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Многодетная мать из Москвы, которая некоторое время жила с семьей в подъезде своего дома, рассказала РИА Новости, что арендаторы по-прежнему не пускают ее в собственную квартиру. Женщина продолжает искать съемное жилье.

Они меня в квартиру не пускают, они там сменили замки. Я ему готова вернуть деньги частично, но он требует, чтобы я ему деньги вернула полностью, — пояснила владельца квартиры.

Ранее сообщалось, что москвичка с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Там находилась ее квартира, которую она сдала в аренду на полгода примерно за миллион рублей, а сама с детьми тем временем съехала на съемное жилье подешевле. Но из арендованного жилья женщину выселили, после чего она была вынуждена вернуться к себе. Арендаторы освобождать жилплощадь не захотели, пока она не вернет обратно выплаченный ей миллион рублей. Его женщина уже потратила, поэтому решила остаться жить в подъезде.

После этого женщину и детей поселили в социальной гостинице. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская отметила, что ситуация стала следствием финансовой безграмотности и юридической некомпетентности мамы: женщине пообещали оказать всю необходимую помощь, чтобы она и дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни.