Пенсионерка забыла оплатить колбасу и «попала» на 50 тысяч Baza: охранники потребовали от москвички 50 тысяч за неоплаченную колбасу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охранники московского супермаркета потребовали от 74-летней женщины 50 тысяч рублей за то, что она забыла оплатить колбасу, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, сотрудники магазина пообещали не вызывать полицию, если сумма будет уплачена.

Как передает канал, женщина пришла в магазин на Рублевском шоссе 16 февраля. Она оплатила покупки на кассе, после чего у выхода к ней подошли охранники, они завели женщину в подсобку, где попросили открыть сумку, внутри которой лежала колбаса.

По информации канала, пенсионерка пыталась объяснить, что забыла про колбасу, но сотрудник начал пугать женщину уголовным делом. Женщина предложила оплатить продукт на месте, но охранник сказал, что это будет стоить в десятикратном размере, — 50 тысяч рублей. Как стало известно каналу, москвичка взяла свои сбережения, а также заняла денег у подруги, после чего вернулась в магазин и оставила средства за монитором охраны.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал на женщину из-за того, что та отказалась купить ему кофе. Директор магазина рассказал, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, злоумышленник взял пустой стаканчик и налил в него воды, после чего намеренно столкнулся с покупательницей и стал требовать от нее купить новый напиток.