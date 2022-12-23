Пенсионерка выжила после падения с девятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 65-летняя женщина выжила, выпав из окна на девятом этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.. Пенсионерка госпитализирована, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел на улице Михневской. Предполагается, что жизнь женщине спас сугроб, в который она приземлилась. Информации о ее самочувствии нет.

10 декабря на улице Говорова в Москве из окна 11-го этажа выпала пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу. По основной версии, произошел несчастный случай. Мать ребенка в момент инцидента была дома.

Ранее в подмосковных Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо.