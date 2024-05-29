Пенсионерка умерла и два дня просидела на кухне В Москве пенсионерку нашли дома мертвой в положении сидя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Труп 73-летней женщины в квартире обнаружили сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь, сообщает Пятый канал. Они прибыли на место ЧП по заявке сестры погибшей. Та обратилась к правоохранителям из-за того, что родственница перестала выходить на связь. Тело нашли на кухне в сидячем положении на стуле.

Предполагается, что пенсионерка умерла двумя днями ранее. Медэкспертам предстоит выяснить причину смерти.

Ранее на северо-востоке Москвы нашли труп пенсионера, который пролежал в квартире около 10 лет. Москвич умер еще в 2014 году. Мужчина жил в своей квартире на Ярославской улице, но в гости к нему никто не приходил. При этом у него есть сын, внуки и другие родственники, однако последние годы они не интересовались его жизнью. Сын периодически звонил отцу, однако тот с 2014 года перестал выходить на связь. Он думал, что пенсионер обиделся на него и не хочет общаться.

В 2024 году мужчине начали приходить обращения от приставов, так как за отцовскую квартиру никто не платил налоги. Молодому человеку все же удалось добиться от полицейских взлома замков. Попав в квартиру, он нашел останки пожилого мужчины в одной из комнат.