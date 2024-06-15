Пенсионерка скончалась после трех недель в коме из-за наезда роллера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка, которую 22 мая в московском парке Тушино сбил роллер, скончалась, не приходя в создание. Врачи столичной больницы боролись за ее жизнь больше двух недель, сообщает Telegram-канал Baza. Выяснилось, что в кому пожилую женщину отправил 60-летний мужчина. Пока он проходит свидетелем по уголовному делу, его уже допросили.

В момент происшествия 88-летняя Валентина гуляла с собакой, когда неожиданно упала на землю: роллер не заметил поводка и зацепился за него. Очевидцы сообщили, что после происшествия мужчина начал кричать на пострадавшую, после чего скрылся. Медики оценивали состояние женщины как критическое и делали все возможное.

Ранее 17-летняя жительница Калининграда попала в реанимацию после падения с электросамоката на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Врачи детской городской больницы № 1 диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением, а также ушибы. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.

В июне на Камчатке 67-летний пенсионер упал с электросамоката и погиб. Он не выбрал безопасную скорость движения, в результате совершил опрокидывание. Травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался в карете скорой помощи.