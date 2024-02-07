Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося халата SHOT: московская пенсионерка получила сильные ожоги из-за загоревшегося халата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Халат загорелся на 80-летней москвичке, пока она готовила еду на кухне. Жительницу дома на Симферопольском шоссе увезли в реанимацию с 90% ожогов тела, передает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, огонь перекинулся на одежду женщины с газовой плиты, это произошло накануне днем. Пенсионерка случайно задела конфорку и не сразу заметила, что ее халат горит. Когда она попыталась самостоятельно потушить предмет одежды, ничего не вышло. В какой-то момент к ней в квартиру пришли на помощь соседи, почувствовав запах гари, однако пожар уже был слишком сильным.

Уточняется, что на момент приезда спасателей горела уже вся мебель на кухне и в коридоре. Пострадавшая женщина получила 90% ожогов тела, ее экстренно увезли в НИИ им. Склифосовского. Сейчас за жизнь пожилой женщины борются врачи, однако они дают неутешительные прогнозы, поскольку пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о сильном взрыве газа в ингушском селе Новый Редант, в котором пострадали два человека. В результате у здания разрушена кровля, выбиты окна и двери. Пожара не произошло, однако на кадрах видно, что крыша и стены дома буквально подпрыгнули от взрывной волны. В помещениях наблюдаются сильные разрушения.