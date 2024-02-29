Пенсионер выстрелил в фельдшера, приехавшего к нему на вызов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

67-летний мужчина выстрелил из пистолета в фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов в Москве, сообщает РЕН ТВ. Это произошло 28 февраля на 1-м Зборовском переулке. Скорая помощь приехала на вызов к пенсионеру, получившему ожоги, уточняет телеканал. Медика госпитализировали с ранением груди.

Фельдшер вышел из машины и направился к пациенту. Мужчину посадили в автомобиль и начали оказывать помощь. Когда фельдшер направился за бинтом, пациент выстрелил в него из пистолета, — говорится в сообщении.

В феврале молодой человек набросился с ножом на приехавших к нему на вызов сотрудников бригады скорой помощи в Волгограде. Пострадавшие фельдшер и медсестра серьезных травм не получили. Сообщалось о планах фельдшера написать заявление в полицию о нападении.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что житель Москвы бросил похожий на гранату предмет во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери по вызову. По данным канала, женщина чувствовала себя нормально и вызвала медиков, чтобы сбежать от сына, врачам пришлось обращаться в полицию, чтобы успокоить дебошира.

До этого сотрудники правоохранительных органов Чечни ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе Старый Ачхой. В региональном управлении СК заявили, что злоумышленники открыли огонь по стражам порядка. Нападавшие были убиты ответным огнем.