Пенсионер вооружился игрушечным автоматом и попытался встретиться с Путиным В Москве задержали пенсионера при попытке войти в здание администрации Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пенсионер с игрушечным автоматом пытался войти в здание администрации президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал SHOT. 69-летнего мужчину задержали. Он объяснил полицейским, что уже 15 лет пытается добиться встречи с российским лидером.

Инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники Федеральной службы охраны заметили подозрительного мужчину рядом со зданием на улице Ильинка. Они заблокировали двери с двух сторон и вызвали полицию, вскоре незваного гостя задержали и изъяли у него предмет, похожий на автомат. Оказалось, что это была детская игрушка черного цвета с коричневым прикладом.

По данным Baza, задержанным оказался 69-летний уроженец Украинской ССР. Он рассказал, что пытается встретиться с Путиным вот уже 15 лет, но ему все время отказывают. В этот раз он решил попасть на «личный прием», чтобы обсудить с главой государства насущные вопросы. В итоге его доставили в отдел полиции и передали в психиатрическую больницу.

В начале марта в Котельниках сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые угрожали прохожим игрушечным оружием. Инцидент произошел во дворах жилого комплекса «Оранж Парк», злоумышленники были «вооружены» автоматом и двумя пистолетами.