Пенсионер сбил первоклашку на пешеходном переходе в Москве 67-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер на улице Паустовского в Москве сбил семилетнего ребенка, который в сопровождении отца пересекал дорогу по пешеходному переходу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, мальчику потребовалась медицинская помощь.

На улице Паустовского 67-летний водитель автомобиля сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу в сопровождении отца. <...> Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — уточнили в ведомстве.

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