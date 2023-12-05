Пенсионер с эпилепсией в Москве умер, пытаясь вытолкнуть авто из сугроба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 4 декабря на улице Фадеева 78-летний пенсионер скончался от приступа эпилепсии, когда попытался вытолкать из сугроба автомобиль супруги, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. 73-летняя жена погибшего пыталась вызволить из снега свою машину, чтобы доехать до работы.

Мужчина вышел на улицу и начал помогать жене выехать из сугроба, толкая машину сзади, — сообщил источник.

3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад. В тот день в столице выпало 11 мм осадков, а в подмосковном Можайске — 14 мм. Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что такого в Москве не было за всю историю метеонаблюдений. Осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье.

В ночь на 4 декабря плохая уборка дорог и трасс в Свердловской области привела к смертельным ДТП. Врио главного госавтоинспектора региона Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что неудовлетворительное состояние дорожного полотна повлекло за собой гибель 10 человек и рост дорожно-транспортных происшествий.