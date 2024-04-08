Пенсионер потерял почти 14 млн рублей после разговора с «оператором» Телефонные мошенники похитили у пенсионера из Москвы 14 млн рублей

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Пенсионер из Москвы стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, злоумышленники представились мужчине сотрудниками одного из российских телефонных операторов и заявили, что срок действия его договора о мобильной связи истекает. В ходе разговора его переключили на других мошенников, представившихся сотрудниками банков. По факту инцидента проводится проверка.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что «оператор» прислал 74-летнему пенсионеру СМС с номером телефона «сотрудника банка», на который он должен был позвонить. Лжесотрудник заявил, что мужчине было необходимо провести реструктуризацию всех своих банковских счетов посредством перевода всех накоплений на якобы безопасные счета. В течение четырех месяцев пенсионер потерял 10 млн рублей, а позднее мошенники вновь обманули его, заявив, что для завершения реструктуризации нужны еще деньги. В общей сложности они похитили около 14 млн рублей.

Установленные лица, причастные к совершению преступных действий, на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре. Никому и ни под какими предлогами не сообщайте поступающие по СМС коды. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на якобы безопасные счета, — подытожили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали помощников мошеннических кол-центров, причастных к похищению 7 млрд рублей у россиян. Они организовывали узлы связи для злоумышленников, работающих с территории Украины.