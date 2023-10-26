Пенсионер пережил сердечный приступ в московском бассейне и утонул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пенсионер пережил сердечный приступ во время плавания в бассейне и утонул, сообщает Telegram-канал SHOT. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Канал отмечает, что 65-летний москвич пришел в бассейн спортивного центра «Труд», чтобы позаниматься плаванием. Когда он плыл по дорожке, ему внезапно стало плохо, мужчина потерял сознание и пошел ко дну. Приехавшие в центр врачи не смогли спасти пенсионера. В настоящее время устанавливают точную причину его смерти.

Ранее сообщалось, что время ожидания скорой помощи, ехавшей на спасение утонувшей пятилетней девочки в подмосковном городе Видное, составило около 40 минут. ЧП произошло вечером 18 октября в бассейне фитнес-центра поселка Совхоз имени Ленина.

Как рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия, захлебнувшегося ребенка сначала пытались реанимировать тренеры. При этом, по ее словам, присутствовавшие звонили медикам несколько раз. В пресс-службе Минздрава Московской области изданию сообщили, что ребенка пытались спасти больше часа. Отмечается, что девочка 2018 года рождения находилась в бассейне с отцом и захлебнулась, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время. Действия врачей скорой помощи не дали результата, ребенок скончался на месте.