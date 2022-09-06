Пенсионер МВД рассказал хронологию убийства жены в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер МВД Юрий Новиков рассказал хронологию убийства жены в Новой Москве, передает Telegram-канал «112». По его словам, он вышел вечером с женой и собакой на прогулку. Они увидели неизвестного мужчину, который сделал им замечание, что собака не на поводке. Жена Новикова Татьяна начала ругаться с неизвестным, а Юрий пытался успокоить животное и повел собаку в сторону дома. Затем прозвучал выстрел и Юрий, после того как довел собаку до дома, побежал к жене и нашел ее без сознания. Новиков вызвал полицию и врачей. Но приехавшие медики констатировали смерть женщины.

В 21:27 пенсионер МВД позвонил в полицию, а в 21:50 приехавшие медики констатировали смерть женщины, — сообщает канал.

5 сентября стало известно, что в Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника. Отмечалось, что супруги вышли на прогулку с собакой. Навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание паре, что пес гуляет без намордника. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в женщину.

Ранее в Тосненском районе Ленобласти собака застрелила мужчину из ружья. Двое друзей вместе с питомцем поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель. Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье.