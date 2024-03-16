Пенсионер из Москвы пошел в МФЦ и оказался в Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск, Беларусь

Пенсионер из Москвы пропал на несколько дней, сказав сыну, что ушел в МФЦ по делам, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, обеспокоенный сын решил самостоятельно найти мужчину и обнаружил, что в доме нет части его вещей и загранпаспорта. Впоследствии выяснилось, что мужчина уехал в Белоруссию.

Мужчина понял, что его отец пропал без вести спустя несколько часов после того, как он ушел в МФЦ. При этом 89-летний пенсионер не отвечал на его звонки и не вернулся домой к вечеру. Сын пропавшего приехал к нему в квартиру, расположенную на Новоясеневском проспекте, и выяснил, что части его вещей не было на месте. Позднее он узнал, что его отец уехал в Белоруссию на отдых, никого не предупредив. Отмечается, что он делает так не первый раз: ранее он заявил, что отправляется в Казань, при этом уехав на отдых в Дубай.

Как сообщалось ранее, в Альпах пропала группа лыжников, отправившихся на прогулку из курортного города Церматт. Поиски пропавших без вести осложнялись плохими погодными условиями. Позднее спасательным службам удалось найти тела пятерых пропавших лыжников. Шестой все еще числится пропавшим. Причины гибели лыжников неизвестны.