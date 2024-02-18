Педиатр из Москвы обжаловала увольнение из-за слов о погибшем в зоне СВО Baza: педиатр Буянова подала иск из-за увольнения по обвинению в фейках о ВС РФ

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Московский педиатр Надежда Буянова подала иск о восстановлении на работе после того, как ее обвинили в распространении фейков об армии, пишет Telegram-канал Baza. Женщину уволили из детской поликлиники № 140 по жалобе матери ребенка, муж которой погиб в зоне СВО.

Адвокат женщины Оскар Черджиев указал, что в приказе об увольнении Буяновой нет ни одной ссылки на конкретное нарушение. Как пишет Baza, у медика не было дисциплинарных взысканий, при этом увольнение «по статье» записали в трудовую, тем самым испортив «безупречную репутацию педиатра с 40-летним стажем».

По информации канала, следователи также до сих пор не вернули женщине паспорт, объясняя это тем, что его, вероятно, потеряли. Справку об утере документа ей также не выдают, пишет канал.

Защита Буяновой настаивает на незаконности увольнения и добивается ее восстановления на работе в прежней должности. Уточняется, что женщину уволили в связи с «грубым нарушением трудовых обязанностей» сразу после освобождения в зале суда. Следствие просило отправить Буянову в СИЗО, но суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В начале февраля на 67-летнюю женщину пожаловалась 34-летняя вдова участника СВО Анастасия Акиньшина, по словам которой, во время приема педиатр сказала, что погибший отец ее ребенка был «законной целью для Украины». Видео с жалобой распространилось в СМИ, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Буяновой уголовное дело, у женщины провели обыски в квартире.

Буянова уверяла, что не говорила подобного, доказательств представлено не было. По мнению защиты, на приеме она лишь заявила о подозрении на «расстройство поведения» у мальчика, что, как полагают адвокаты, могло разозлить мать ребенка.