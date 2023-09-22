Mash: педагога «Кремлевского балета» Шляпину госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает о госпитализации педагога «Кремлевского балета», балерины Галины Шляпниковой в Москве. Канал утверждает, что 71-летнюю артистку увезли в больницу из частной клиники с подозрением на тромбоз вен. В медучреждении она была на приеме у флеболога.

В 1970 году окончила Пермское хореографическое училище. В этом же году стала солисткой Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского, где проработала до 1981. В 1987 году окончила балетмейстерское отделение кафедры хореографии РАТИ – ГИТИС имени А.В. Луначарского по специальности педагог-балетмейстер.

Шляпина снималась в фильме «Танцует Галина Шляпина» («Пермьтелефильм», 1981), фильме-балете М. Лавровского «Фантазер» (1989), советско-итальянском фильме «Оборона Венеции» (1990, роль итальянской балерины).

Под ее руководством балерина Ирина Аблицова стала примой и лауреаткой множества премий.

17 сентября на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

За свою карьеру Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.