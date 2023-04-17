Патрули ДПС устроили погоню за таксистом на севере Москвы На севере Москвы в результате погони задержан таксист-правонарушитель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северном административном округе Москвы в результате погони задержан таксист-правонарушитель. В операции участвовали экипажи и мотоциклисты ДПС, сообщил «360» очевидец происшествия, предоставив видео с места задержания. По словам источника, уходя от преследования, нарушитель ехал на большой скорости, не обращая внимания на сигналы светофоров и разметку.

В погоне участвовали четыре машины и два мотоциклиста ДПС с включенными сиренами и проблесковыми маячками. Таксиста смогли остановить на Тимирязевской улице в районе пересечения с улицей Всеволода Вишневского. Нарушителя силой извлекли из автомобиля и задержали.

В чем состояло правонарушение задержанного, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Тюмени таксист, подсыпавший пассажиру снотворное в бутылку с алкоголем, предстал перед судом. Пострадавший впал в кому из-за сильнодействующего препарата. В этом состоянии злоумышленник оставил пассажира на улице в малолюдном месте, предварительно украв у него украшения. Из комы пострадавшего вывели только в результате оказания медицинской помощи. По данным следствия, подозреваемый занимался частным извозом с апреля 2021 года по июль 2022 года. По предварительной версии, он подбирал нетрезвых пассажиров, а во время поездки дожидался, пока они уснут, чтобы обворовать.