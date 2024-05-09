Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президенты девяти стран, герои России и военнослужащие, а также, согласно давней традиции, ветераны Великой Отечественной войны посетили парад Победы на Красной площади в Москве. В этот раз руководство РФ приняло решение пригласить лишь глав дружественных стран.
Так, вместе с президентом России Владимиром Путиным на событии были замечены президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Киргизии — Садыр Жапаров. Также на парад прибыли глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Не обошлось и без белорусского лидера Александра Лукашенко, который взял с собой любимого шпица Умку.
После парада президенты поучаствовали в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем для глав зарубежных делегаций в Кремле прошел прием от имени президента РФ.
Места на трибунах заняли ветераны, с которыми российский лидер пообщался до начала мероприятия. Один из гостей герой битв в Сталинграде и под Ленинградом, Евгений Куропатков. Ветерану исполнится 101 год в июле. С началом войны мужчина ушел в армию добровольцем. Уже в октябре 1941 года он принял участие в боях на дальних подступах к Москве.
В рамках шествия участие в параде приняли участники спецоперации, среди которых семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества. Возглавил строй бойцов подполковник Евгений Хабаров. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал шествие министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщалось ранее, глава КНР Си Цзиньпинь участие в параде не принял. Пропустили торжественное событие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Фото гостей парада Победы — в галерее NEWS.ru.
Фото: Скриншот с видео прямая трансляция «Парада Победы в Москве»
Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Гости собираются на трибунах перед началом военного парада на Красной площади
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев