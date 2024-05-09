Патриарх, президенты и ветераны: кто посетил парад Победы в Москве Лидеры иностранных государств приехали на парад Победы в Москве

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом военного парада в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президенты девяти стран, герои России и военнослужащие, а также, согласно давней традиции, ветераны Великой Отечественной войны посетили парад Победы на Красной площади в Москве. В этот раз руководство РФ приняло решение пригласить лишь глав дружественных стран.

Так, вместе с президентом России Владимиром Путиным на событии были замечены президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Киргизии — Садыр Жапаров. Также на парад прибыли глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Не обошлось и без белорусского лидера Александра Лукашенко, который взял с собой любимого шпица Умку.

После парада президенты поучаствовали в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем для глав зарубежных делегаций в Кремле прошел прием от имени президента РФ.

Места на трибунах заняли ветераны, с которыми российский лидер пообщался до начала мероприятия. Один из гостей герой битв в Сталинграде и под Ленинградом, Евгений Куропатков. Ветерану исполнится 101 год в июле. С началом войны мужчина ушел в армию добровольцем. Уже в октябре 1941 года он принял участие в боях на дальних подступах к Москве.

В рамках шествия участие в параде приняли участники спецоперации, среди которых семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества. Возглавил строй бойцов подполковник Евгений Хабаров. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал шествие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщалось ранее, глава КНР Си Цзиньпинь участие в параде не принял. Пропустили торжественное событие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото гостей парада Победы — в галерее NEWS.ru.