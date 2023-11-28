Пасынка Стаса Намина оставили за решеткой Мособлсуд оставил без изменения меру пресечения находящегося в СИЗО Микояна

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Роман Микоян

Московский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и бабушки, на избрание меры пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме без журналистов.

Постановление Истринского городского суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Микояну предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, после ссоры с бабушкой он дождался, когда она уснет, затем убил ее. После этого Микоян позвонил брату и попросил приехать. С ним у обвиняемого также произошел конфликт, который закончился убийством. После содеянного мужчина сам вызвал полицию.

Как стало известно, после убийства Микоян лежал на полу и говорил о Боге. В таком состоянии его нашла мать, которой он показал тела убитых родственников. По словам бывшего коллеги Микояна, он всегда был веселым и общительным человеком, никогда не конфликтовал с родными и хорошо о них отзывался. Он подчеркнул, что Роман тепло говорил в том числе о брате и в целом производил впечатление хорошего семьянина.