Пассажиры столичного метро вытолкали из вагона «справедливого» дебошира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры московского метро выгнали из вагона мужчину, который приставал к людям и учил их правилам этикета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, пассажиру не понравилось, что некоторые из мужчин ехали сидя, в то время как женщины и дети стояли рядом с ними.

Вас где учили? Что ты меня не поддерживаешь? Поддерживаешь человека, который сидит, когда дети стоят! — высказался недовольный москвич.

Как указали в источнике, мужчина учил других пассажиров манерам агрессивно. Его начали успокаивать, но «борец за справедливость» стоял на своем: его целью было «поднять полвагона». По итогу мужчины, поведение которых он раскритиковал, вытолкнули агрессивного москвича из вагона на станции «Рязанский проспект».

28 января появилось видео, на котором мужчина в вагоне московского метро избивает ногами двоих пассажиров. На кадрах видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее. Позже стало известно, что полиция проверит обстоятельства избиения двух пассажиров в московском метро. В полиции подтвердили, что конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии.