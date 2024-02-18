Пассажиры Шереметьево увидели «ад» на паспортном контроле На паспортном контроле в Шереметьево образовалась толпа пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево столкнулись с проблемами на паспортном контроле. По словам очевидцев, работало мало окон, что привело к образованию толпы. Один из граждан описал происходящее словом «ад». Соответствующее видео оказалось в распоряжении NEWS.ru.

На кадрах запечатлено большое количество людей с детьми, стоящих у ограждений. При этом пассажиры ведут себя спокойно.

Также очевидцы сообщили, что в связи с задержкой регистрации их чемоданы скинули с багажной ленты, чтобы освободить ее для другого рейса. Комментариев от представителей аэропорта на этот счет еще не поступало.

Ранее екатеринбуржцы три с половиной часа провели в запертом самолете «Уральских авиалиний» в ожидании начала полета. На борту находились в том числе маленькие дети, некоторым пассажирам стало плохо.

Также стало известно, что полиция задержала в московском аэропорту Внуково туристку, возвращавшуюся из Дубая, которая приставала к пассажирам во время полета. При заходе лайнера на посадку она начала обливать соседей водой, ложилась к ним на колени и кричала на весь салон.

До этого двое военнослужащих подрались в аэропорту Шереметьево в Москве. Установлено, что возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки, из-за чего вылет пришлось задержать на полчаса.