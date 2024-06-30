Пассажиры рейса в Анталью ждали вылета семь часов SHOT: рейс Москва — Анталья вылетел после семичасовой задержки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет Boeing 767-300, который должен был вылететь из Москвы в Анталью в 03:15, так и не покинул столичный аэропорт Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителя авиакомпании Azur Air. По его словам, борт заменили на другой. Пассажирам пришлось ждать отправки рейса на протяжении семи часов.

Согласно публикации, в самолете Boeing 767-300 выявили техническую неисправность. Авиакомпания была вынуждена задействовать резервный борт, однако для его подготовки потребовалось дополнительное время. Представитель Azur Air утверждает, что на время ожидания рейса всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

При этом канал сообщил, что из-за длительного ожидания вылета в самолете Boeing одному из детей стало плохо. У 12-летней девочки открылось кровотечение из носа, ей оказали помощь.

Ранее канал сообщал, что 320 пассажиров рейса Москва — Анталья ждут вылета уже более пяти часов. Сперва люди просидели полчаса в самолете, где не работал кондиционер, после чего их вернули в здание аэропорта. Отмечалось, что рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая его на 30 минут.